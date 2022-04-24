خليل حنون عن مسلسل الكبير أوي: ليس مسلسلا عائليا نظيفا

انت الان تتابع خبرخليل حنون عن مسلسل الكبير أوي: ليس مسلسلا عائليا نظيفا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الكاتب الصحفي والناقد السينمائي الأستاذ خليل حنون عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية خبرا حول مسلسل الكبير أوي في الموسم السادس منه، قائلا: الكبير أوي ليس مسلسلًا عائلياً "نظيفاً" كما يجري الترويج له بشكل زاد عن حدّه، ليس مسلسلاً مناسباً للأولاد، مسلسل عامر بالإيحاءات الجنسية، لو اتعرض على التلفزة الأميركية العامة لكان تصنيفه على الأرجح. TV14 أي لا يصلح لمن هم تحت الرابعة عشر

ملاحظة: طبعاً هذا الكلام لا يعني أن المسلسل سيء، وأن أحمد مكي ليس فناناً مميزا، لكن التبجيل الزائد يضرّ بأي عمل فني، فهذه الأيام أي انتقاد للمسلسل ينتفض المعتمرون به والطائفون حوله وكأنّ كفراً بواحاً قد سمعوا.

وقد تفاعل المئات من متابعي الناقد السينمائي خليل حنون مع هذا المنشور، متفقين في أغلبهم مع ما قال حول مسلسل الكبير أوي 6، والمعروض الآن ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2022.

يذكر أن الناقد السينمائي خليل حنون، كان قد نشر في الأيام الأولى من رمضان خبرا حول نفس المسلسل، مشيدا باعجابه بهذا المسلسل، وقيامه بمشاهدة الحلقة الخامسة من نفس المسلسل 3 مرّات، لكنّه قد ذكر أيضا ان المسلسل من بعد الحلقة السادسة بدأ يهوي بشكل كبير، خاصة من بعد اتباع فريق العمل ودخولهم في أجواء نتفليكس "لعبة الحبّار"، فضلا عن تصريحه ان فريق العمل لم يحسن استغلال هذه الأجواء، فضلا عن وقوف مشاهده بعدها واقتصارها على القاء النكات والتهريج دون الاهتمام بالحبكة .

كما تطرق الناقد السينمائي أيضا الى شخصية "مربوحة" التي تؤديها الفنانة المصرية "رحمة أحمد" ، مبينّا أنها تحتاج الى المزيد الوقت لإثبات براعتها، وأمّا دورها في هذا المسلسل فقد خابت التوقعات فيها.

كما أضاف مختتما في حديثه بقوله: هذا الأمر نموذج لمسلسلات رمضان التي تخذلك بعد الحلقة الخامسة منها ولا تشجعك على المتابعة.

يذكر بأن الأستاذ خليل حنون يعمل كناقد ومحرر لشؤون السينما في قناة الجزيرة، وهو عضو أيضا في عدة جوائز ، منها :

Critic choice

Independent spirit

ويحتل مكانة مرموقة كناقد سينمائي محبوب بين عشاق الفن والسينما.