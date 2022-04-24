انت الان تتابع خبر أول مسلسل مصري جميع أبطاله من ذوي الهمم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد الموسم الرمضاني الحالي، دخول مسلسل ابطاله من اصحاب الهمم تحت عنوان "​القضية 404​"، وهود مجهود ذاتي من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في مصر، ويعتبر أول مسلسل درامي في المنطقة العربية، أبطاله من ذوي الهمم، اجتمعوا للتعبير عن قضاياهم، والمشكلات التي يعانون منها في المجتمع، كعدم التقبل والتنمر وعدم تقدير الموهبة.

وخلال احتفالية خاصة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم ، تكشف مبادرة «عالم موازي للفنون المعاصرة في مصر» عن تفاصيل «القضية 404»، وقال رامز عباس، منسق تنفيذي للمبادرة إن الاحتفالية ستشهد إطلاق أول مسلسل درامي أبطاله من ذوي الهمم، وأول مبادرة شرق أوسطية لدمج ذوي الهمم فنياً وإعلاميا، مؤكداً أنه سهر ليالي كثيرة لكتابته، معبراً عن قضايا ذوي الهمم ككاتب أصم.

وأشار عباس، وهو من ذوي الهمم، بان أحداث مسلسل «القضية 404» مستوحاة من قصص أبطال حقيقية من ذوي الهمم، يعانون من مشكلات كثيرة داخل المجتمع، يسلط الضوء على 17 قضية يُعاني منها الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ابرزها جرائم التحرش والتنمر والاغتصاب واستغلال المؤسسات.

وأوضح الكاتب أن المسلسل الذي يضم 24 شخصاً من ذوي الهمم، يؤكد أن ذوي القدرات أقوياء قادرون على العطاء الفني ولديهم القدرة على الدخول في المجال والعمل فيه، وان لديهم مواهب متعددة اذا تم الاهتمام بهم وتقدير جهودهم، والعمل الدرامي قصة وإخراج محمد الأنصاري، وسيناريو وحوار رامز عباس، ومعالجة درامية محمود أبو بكر، وبطولة الأشخاص ذوي الهمم.

ويشارك في العمل عبد الرحمن عرام، مقدم برنامج "​90 دقيقة​" الذي يذاع على قناة المحور، ويؤدي شخصيته الحقيقية، ويعرض قصة حياته والصعوبات والتحديات التي واجهها في مساره المهني والاعلامي كواحد من اصحاب الهمم.