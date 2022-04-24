انت الان تتابع خبر تسريب أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كسر عظم .. لن تصدق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد الأحداث الصادمة التي شهدها المسلسل السوري كسر عظم، ووفاة عدة شخصيات رئيسية، نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات طريفة بعنوان "تسريبات الحلقة الأخيرة من كسر عضم"، وجاء فيها صورة مقبرة في إشارة إلى وفاة جميع شخصيات العمل في الحلقة الأخيرة.

وتكهن البعض ببعض الأحداث المقبلة، بطريقة مازحة، وجاء في بعض التعليقات الطريفة للمتابعين: "كسر عضم تحول لفيلم هندي"، "رح يطلع بالأخير النسخة السورية لمسلسل الحفرة"، والكثير من التعليقات الأخرى.

ورغم الاشادات بمسلسل "كسر عضم" وتحقيق نسب مشاهدة عالية، وتصدره حديث رواد مواقع التواصل في كل حلقة من حلقاته، إلا أن البعض اعتبر أن الأحداث أصبحت صادمة ومبالغ فيها، وخاصة مع وفاة العديد من الشخصيات الرئيسية.

وعلى صعيد آخر، شهد مسلسل كسر عظم أزمة كبيرة مع الكاتب السوري ​فؤاد حميرة، بعد ان شن​ هجوماً لاذعاً على صناع العمل في فيديو بثه عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهاً اتهاماً لهم بسرقة أفكاره ونصه الدرامي "حياة مالحة" الذي أقدم على بيعه إلى إحدى الشركات منذ سنوات معتبراً انهم قاموا بتغيير اسم العمل ونسبه إلى كاتب آخر.

وبعث حميرة رسالة شديدة اللهجة للمخرجة ​رشا شربتجي​ وقال لها: "من سيسرق يا رشا، لن يأخذ قص لصق بالطبع سيغير، 11 عام مر على العمل، من الطبيعي أن يغير على بعض الأفكار والأحداث"، كما أعاد نشر محادثة جرت بينه وبين المخرج سيف الدين سبيعي، وشهد الأخير معه وأكد صحة كلامه مبيناً أن الشركة عرضت عليه إخراج العمل لكنه رفض لكونها حجبت اسم الكاتب.

هذا وأشارت عدة مصادر أن نص "كسر عضم" معدل عن نص "حياة مالحة" للكاتب فؤاد حميرة الا ان الشركة المنتجة أخفت اسمه بسبب موقفه السياسي ضد الحكومة السورية وخوفاً من عدم الحصول على إذن بالتصوير داخل سورية، وتمت الاستعانة باسم آخر وتقديمه على أنه هو الكاتب.