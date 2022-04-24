انت الان تتابع خبر اتفرج – البرنسيسة منة فضالي تتألق بفستان لامع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث ظهرت في مرتدية فستان لامع مكشوف من مطقة الصدر مع وضع الكثير من المكياج، معلقة :‎فقط قم بالتقدم للامام ولا تعطي اي اهتمام لما يعتقده الناس ، افعل ما عليك فعله ، من اجلك انت

وحظيت منة فضالي علي الكثير من الاعجاب والتعليقات علي هذه الصور مثل عسل يا منوش- جمالك فنانتنا.

أخر أعمال منه فضالي

وتشارك منة فضالي في مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية تاج راسنا بابا وهو من إخراج محمد الخبيري وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، والحكاية من بطولة صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، إسلام جمال.

كما تقوم أيضا بتصوير فيلم “ميني بار”، بطولة كلا من نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه.