انت الان تتابع خبر عودة عبد الرحمن أبوزهره للمستشفي بعد ساعات قليلة من خروجه منها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة”سحر أبوزهرة” أن والدها دخل الي المستشفى مرة أخرى بعد أقل من مدة ٢٤ ساعة على خروجه منها .

وقالت” أنه شعر ببعض التعب مرة أخرى، ولكن هو في وعيه الحمد لله “.

عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى

و أكد نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة علي خروجه من مستشفى الجلاء.

و أوضح” أحمد أبو زهرة”،من خلال تصريحه أن والدي خرج من المستشفى الحمد لله وهناك حالة من التحسن النسبي في حالته الصحية ويحتاج الي استمرار العلاج و المتابعة .

والجدير بالذكر، أن سحر عبد الرحمن أبو زهرة، أوضحت من خلال تصريحها أن والدها الفنان القدير، دخل إلى غرفة العمليات من أجل إجراء جراحة عاجلة.

تصريح حسام داغر

وفي ذات السياق، أشار الفنان” حسام داغر”الي تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر منشور علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وأوضح داغر أننا نرجو الدعاء الي الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة فى صلواتكم .. لان حالته حرجة والدعاء يغير من الأقدار.