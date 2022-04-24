شاهد.. أحدث ظهور لسارة الشامي عبر انستجرام

نشرت الفنانة سارة الشامي، عدة صور جديدة لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". وظهرت سارة الشامي في الصور ملتقطة السيلفي، من سيارتها، مما نال اعجاب متابعيها.

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