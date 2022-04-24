شاهد.. طرح برومو فيلم ”زومبي” لـ على ربيع

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “زومبى” البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى عيد الفطر المبارك حيث قام أحمد السبكى بنشر البرومو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وسيطرت الكوميديا على البرومو الذى يظهر فيه على ربيع وحمدى الميرغنى والذين يبحثان عن رجل الا انهما يتعرضان الى مواقف كوميدية.

وكان قد روّج الفنان علي ربيع لفيلمه الجديد “زومبي” المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك بدور العرض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام"

ونشر ربيع بوستر الفيلم الرسمي وعلق قائلا: "الحرب قربت #زومبي فيلم العيد #فيلم_زومبي #عيد_الفطر 2022".

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.

ويقدم على ربيع فى العمل شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، حيث تدور القصة بشكل عام فى إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه، وذلك حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية، وذلك خلال سفر الفرقة بقيادة على ربيع إلى أحد الأماكن، يدخلون بالخطأ منطقة مليئة بالزومبى ويصبحون فى مواجهة معهم ومن هنا تنطلق الأحداث فى إطار من التشويق والكوميديا.