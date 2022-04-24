حبس ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بالتسبب في تدهور حالة والدتها

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت محكمة جنح الغردقة يوم السبت حكما بحبس ممرضتين لمدة شهر بتهمة الإهمال الطبي في البلاغ المقدم لنيابة الغردقة الجزئية من الفنانة منة شلبي.

وتعود تفاصيل الواقعة حين حررت الفنانة منة شلبي، بلاغا بقسم ثاني الغردقة، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي خلال تمريض والدتها أثناء تلقيها العلاج والرعاية الطبية، خلال فترة إقامتها بمنتجع الجونة السياحي.

واتهمت الفنانة الممرضتين بالإهمال في علاج جرح بوالدتها تعاني منه، حيث قامتا باستخدام مياها ساخنة على الجروح الغائرة، بدلا من المياه الدافئة، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والتسبب في حدوث تقيحات لها.

وأثبتت التحريات أن الممرضتين تابعتين لإحدى الشركات الطبية بالقاهرة، واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها في الغردقة وتم نقل والدة الفنانة منة شلبي لمستشفى خاص لاستكمال علاجها.

وكانت الأجهزة المختصة، أحالت الممرضتين إلى المحاكمة الجنائية بعد إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما والاستماع إلى أقوالهما.

وأكدتا في أقوالهما في تحقيقات النيابة، أنهما كانتا تتوليان إعطاء والدة الفنانة منة شلبي الدواء والعلاج في الأوقات المحددة بالإضافة إلى القيام برعايتها ومساعدتها في الدخول للحمام والاستحمام، ولا دخل لهما بتدهور الحالة الطبية لها.

ونفت الممرضتان مسؤوليتهما في تحقيقات النيابة، عن أي تدهور في حالة المريضة.