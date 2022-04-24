“قسينا عليه”.. مؤلف مسلسل “يو تيرن” يكشف سبب اعتزال توفيق عبدالحميد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل “يوتيرن”، حقيقة تسبب الفنانة ريهام حجاج في اعتزال الفنان القدير توفيق عبد الحميد.

وقال “سلامة” خلال لقائه ببرنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور”: “توفيق عبد الحميد وقع على “يوتيرن” قبل قراءة دوره وقبل استكمالي كتابة المسلسل”.

وتابع: “الفنان توفيق عبد الحميد قعد معايا وقرأ ملخص المسلسل والمعالجة وتتابع الحلقات ثم قرأ أول 15 حلقة ويعرف جيدًا تتابع الـ 15 حلقة الباقين، وكنا نتناقش بشكل يومي عبر التليفون”.

وأكد: “الفنان توفيق عبد الحميد وفق معلوماتي الحقيقية غير القابلة للمناقشة أنه كان يمر بحالة صحية سيئة وظروف الشغل خلال فترة رمضان بتبقى صعبة واحنا قسينا عليه في ساعات العمل وهو فنان ملتزم فكان بيحضر في مواعيده ويذاكر مشاهده وفي ظل الأجواء الرمضانية وبنجرى والمونتاج بيكون فيه ضغط صحي عليه وبناءًا علي ذلك قرر الإعتزال”.

ولفت: “للأسف الناس عمالة تفسر تفسيرات خاطئة عن اعتزال توفيق عبد الحميد والنجمة ريهام حجاج لم تتدخل إطلاقًا في دور الفنان توفيق عبد الحميد لا من قريب أو بعيد، ومش عايزين حد يفتي”.

وأكد: “توفيق عبد الحميد أكد لي أنه يريد أن يكون مسلسل “يوتيرن” آخر عمل له لأنه لا يستطيع التأقلم مع ظروف العمل الجديدة إلى جانب حالته الصحية، لذلك قرر الاعتزال وأنا واثق ثقة عمياء أنه هيتراجع عن قراره”.

وأكمل: “توفيق عبد الحميد خانه التوفيق فيما كتبه عن قرار الإعتزال في ظل عرض مسلسل “يوتيرن”، والمنتج جمال العدل والمخرج سامح عبد العزيز وانا والفنانة ريهام حجاج من اختاروه للمسلسل وكان فيه ترحيب جماعي بوجوده، وأقسم بالله ان ريهاح حجاج لا تعلم مكان المونتاج فين”.

وكان كتب توفيق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينة قال فيها: “أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًّا”.