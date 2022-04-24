احتفال المخرجة السورية رشا شربتجي بعيد ميلادها

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الرياض - احمد صلاح - فاجئ فريق عمل مسلسل"كسر عظم" المخرجة السورية الفنانة رشا شربتجي باحتفالهم بعيد ميلادها أثناء تصوير المسلسل المعروض حاليا على الشاشات العربية في الموسم الرمضاني "مسلسل كسر عظم" ، وقد فاجئ فريق العمل المخرجة شربتجي بتجهيز الفريق لمراسم حفلة صغيرة بمناسبة عيلاد ميلادها كتعبير منهم عن الشكر لها والفرح بها، وقد وجهت المخرجة رشا شربتجي رسالة شكر لفريق العمل بنشرها صورا مع التعليق عليها بقولها: غمرتوني بلطفكن وذوقكن".

وقامت المخرجة بمشاركة صورة لها على الانستغرام وعلقت عليها "اسمحولي اتشكر فريق مسلسل كسر عظم من فنانين وفنانات اللي احتفلوا اليوم بعيد ميلادي بالكواليس" ، ووجهت أيضا شكرها وامتنانها لكل من وجه لها كلمة طيبة "شكرا لكل حدا قال كلمة طيبة، ولكل شخص تذكرني بهذا اليوم، قلبي يكبر بهي المحبة".

كانت المخرجة رشا هشام شربتجي قد شاركت الفيديو من كواليس تصوير مسلسل كسر عظم، وقالت عبر الانستغرام " شباب، نحنا بنكبر بكسر عظم، عم نحضر لنفطر، وعم نصور للفجر، نحنا مناح".