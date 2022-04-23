انت الان تتابع خبر سالم الدوسري يتصدر الترند في برنامج رامز موفي ستار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كان نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال لكرة القدم سالم الدوسري ضحية رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر، وقد وقع سالم الدوسري في سخرية ورعب رامز جلال الذي سخر منه قائلا : تورنيدو الكرة السعودية، لابس نظارة احمد زكي في مستر كاراتية ، وعامل قصة الهدهد".

وخلال تنفيذ المقلب، شعر سالم الدوسري بالرعب الشديد والخوف مما يحصل، وبعد الحلقة تصدر سالم الدوسري الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم تصوير برنامج رامز موفي ستار في الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وتدور فكرة برنامج رامز جلال على استضافة مجموعة من المشاهير في الفن او الرياضة او الطرب وغيرهم على أساس تصوير مشهد في فيلم مع النجم العالمي فان دام، تكون بذلك خدعة ليعرضهم للرعب والخوف وإدخال بطل المقلب داخل مغامرات تصيبهم بالهلع.

يعرض برنامج رامز جلال"رامز موفي ستار" خلال شهر رمضان المبارك 2022 بعد أذان المغرب مباشرة على قناة أم بي سي مصر.