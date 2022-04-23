أول تعليق من سمية الخشاب بعد وفاة والدتها

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة سمية الخشاب منذ قليل وفاة والدتها.

وعبر حسابها على “تويتر” كتبت سمية الخشاب “إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء “.

وقالت سمية في تصريحات خاصة لـ”جوو2 فن”، إن والدتها سيتم دفنها غدًا بالإسكندرية، وكشفت أن والدتها لم تكن بالمستشفى وقت رحيلها بل كانت في المنزل.

وتابعت: والدتي أرهقت في الفترة الأخيرة، ولكن لم تتعرض لوعكة صحية حادة، بل كانت حتى اللحظات الأخيرة تعيش حياتها بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى، تغيبت سمية الخشاب عن رمضان 2022 وكان آخر أعمالها مسلسل “موسى” الذي عرض في رمضان 2021 مع الفنان محمد رمضان.

مسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.