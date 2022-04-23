يوتيرن الحلقة 22.. كريم قاسم العقل المدبر لجريمة القتل

كشفت الحلقة 22 من مسلسل يوتيرن عن أن خالد (كريم قاسم) هو العقل المدبر لجريمة القتل التي ارتكبها مع يارا (ريهام حجاج)، حيث اتفق سابقًا مع شوقي (محمود حافظ) على إجراء الحادثة، ودرّبه عليها أكثر من مرة، كما اشترى له مقطورة جديدة كي يضمن ولائه له أمام يارا.

وفي الوقت نفسه يواجه خالد محاولة يارا وزوجته هدى (عبير صبري) بعدما أدركتا أنه هو السبب وراء ما حدث لهما، وأنه كان يخدعهما بذكاء، وحاولت يارا خداع خالد عن طريق محاولتها في الصلح بينه وبين زوجته، ليشعر خالد بأن خطته تسير كما رسمها، ولكنه في النهاية مازال غير واثقًا في التعامل معهما.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.