فاتن أمل حربى الحلقة 22.. نيللى كريم تكتشف هوية عصابة شنطة المليون...

بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، باكتشاف "فاتن" نيللى كريم عصابة شنطة المليون جنيه بمعاونة "شفيع" محمد التاجى، الذى اصطحبها إلى "عبد المعطى الطحان" ياسر على ماهر، وأخبره بأن الأمانة معه التي أرسلها إلى "فاتن" كرشوة من أجل عمل توكيل سيارة.

وسأل "عبد المعطى" أحد رجاله عن كيف تم عمل التوكيل وحاليًا "فاتن" تريد إعادة الفلوس، ليخبره بأنهم عملوا على أكثر من اتجاه وليس "فاتن" فقط، وأخبرهم "عبد المعطى" بأنه كان يجب فعل ذلك من أجل إنقاذ ابنه من الإعدام أو السجن، فيما قامت "فاتن" بالقاء الفلوس وتعنيفه بشكل قوى بسبب ما تسببه من رعب لها خلال الفترة الماضية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 22

فاتن امل حربى

ياسر على ماهر من مسلسل فاتن امل حربى

نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى