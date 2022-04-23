الكبير أوى 6 الحلقة 22|العروسة خطفت الشيخ عماد لعالم موازي

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء الـ6 جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي، أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وبدأت الحلقة 22 من الكبير أوي 6، بمحاولة الكبير وزوجته مربوحة التخلص من العروسة الملعونة التي تشبه "أنابيل" و"تشاكي" أبطال سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، وقررت مربوحة "رحمة أحمد" الاستعانة بالشيخ عماد وهو متخصص في فك الأعمال وطرد الأشباح.

وعلي الفور حضر الشيخ عماد رفقة ابن أخته "هجرس" والذي يعمل مساعدًا له، وحدد تسعيرة 300 جنيه، وبمجرد ما بدأ في قراءة تعويذته بعد أن ربط العروسة في كرسي السفرة، وبمجرد ما ضربها انطفأت الأضواء وطار الشيخ والعروسة خارج الغرفة.

وبدأ الحوار بسؤال الشيخ عماد:" مين الحمار إلا عمل كده، لتعقب مربوحة:" متقولوش انه مش انت، ليرد الكبير:" مش أني، ليتابع هجرس:" إمال مين، ليعقب الشيخ عماد:" قبل ما أحط يدي في أي حاجة، يوميتي 300 جنيه، ولو العفريت فرهدني هأخد 450 جنية، ومتنسوش تراضوا هجرس وبمناسبة النقاشة ياكبير إلا عاملك البيت نقاش شغله مش نضيف، أنا بعد ما أخلص موضوع العفريت دا هأخد لك البيت وشين علي نضافة كده".

وتتدخل مربوحة:" بس ياعم الشيخ عماد شوف لنا موضوع العفريت دا الأول وبعدين نبقي نشوف موضوع النقاشة والحاجات دي، ليرد الشيه عماد:" طب مين هيحاسبني".

ويبدأ الشيخ عماد في حورا مع العروسة:" إطلع ياعفريت، بدل ما ألفحك بالقلم أطلعك بالعافية، ليهدأه هجرس، ليعقب الشيخ:" استني انت متعرفش الأشكال دي، إطلع بدل ما أحرقك، هحرقك، سيبني ياهجرس، أن عارف الأشكال دي زين".

ويختفي الشيخ عماد:" ليسأل هجرس:" راح فين خالو، ليرد الكبير:" شكله خطفه لعالم موازي، ليعقب هجرس طب أروح له كيف، ليظهر الشيخ عماد مضروب وسائل في دمه، في مكان آخر من منزل الكبير، لتعقب مربوحة: يعم الشيخ الأسطي عماد، خلصنا من موضوع العفريت دا متقصرش رقبتي، ليعقب الشيخ:" زي ما انتو شايفين العفريت ماشفش 3 دقايق تربية، فأنا هتعامل معاه الند بالند".