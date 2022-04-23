انت الان تتابع خبر خالد عبد الرحمن يتصدر التريند في عيد ميلاده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفل الفنان خالد عبد الرحمن بعيد ميلاده ال57 في اليوم الثاني والعشرين من أبريل الحالي، وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، وتصدر اسم الفنان خالد عبد الرحمن الترند على تويتر بهذه المناسبة، وتلقى معايدات وتهنئة من متابعيه وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بفيديوهات تضم مراحل عمرية مختلفة للفنان، وعلّق أحد المتابعين وكتب "عيد ميلاد سعيد لأجمل انسان في العالم عسى عامك سعيد و أيامك هنيئة" وعلّق آخر أيضا بقوله "في مثل هذا اليوم ولد ملك الفن والشاعر والملحن ومدرسة الفنون الرصينة .عاما سعيدا وغرّد آخر بقوله" أحلى من يكبر"، وآخر بقوله: "كل عام ومخاوي الليل هو الإسم الأجمل" وكتبت متابعه له ايضا " صوته مرتبط بطفولتي وهذا تفسير لحبي الشديد له صراحة" و أرفقت تغريدتها بهاشتاغ.

Habby birthday Khalid abd alrahman

وهو الها شتاغ الذي تصدر الترند على تويتر وكتب مغرّد "عيد ميلادك أحلى عيد، وليلة سعيدة وفرح جديد ان شاء الله" وعايدت أخرى كاتبة" عامك سعيد يا ملك الفن" هذه التغريدات وغيرها الكثير تمنّت للفنان الكبير خالد عبد الرحمن العمر الطويل والمزيد من النجاح.

يذكر ان الفنان خالد عبد الرحمن من مواليد 22ابريل من عام 1965في الرياض وبداية مسيرته الفنية كانت مع الشعر ثم كتابة الشعر والغناء معا، ومن بعدها التحق في مجال التلحي