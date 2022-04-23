السد القطري يودع دوري أبطال آسيا

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الرياض - احمد صلاح - ودع السد القطري بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام ناساف الأوزبكي، بنتيجة (0/3)، مساء اليوم السبت، على ستاد الأمير محمد بن فهد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وأحرز أهداف ناساف الأوزبكي كل من أكمل مازجوفوي "هدفين" وحسين نورشايف في الدقائق 64 و75 و77.

جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني فاجأ ناساف منافسه القطري بـ3 أهداف في 12 دقيقة، وهي الأهداف التي كانت كفيلة بالقضاء على أحلام وطموحات السد.

وتجمد رصيد السد عند 4 نقاط ظل بهم في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد ناساف إلى 8 نقاط تقاسم بهم الصدارة مع الفيصلي السعودي الذي سيلعب مع الوحدات الأردني مساء اليوم.