انت الان تتابع خبر مسلسل العاصوف ينهي حلقاته العشرين لهذا الموسم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يوم امس انتهى مسلسل العاصوف الجزء الثالث مع عرض الحلقه العشرون، وهذا المسلسل من بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي منذ أولى أجزائه، وقد تضمنت نهاية الحلقة مشهدا بارزا للفنان السعودي ناصر القصبي عندما التقى بابنه سامي بالسجن ولم يستطع ان يمتلك نفسه ومشاعره اثناء معاتبة ابنه على ما أقدم عليه من فعل اجرامي بعد ان قام بتفجير مبنى سكني بتوجيهات من الجماعة الارهابية التي نظمت هذا الحدث.

فيما برز أداء ناصر القصبي لهذا المشهد بشكل عالي ومؤثر، لامس معه قلوب الكثير من المشاهدين والمتابعين و أبكاهم فيه، حيث قدم الدور بابداع واتقان وهو يجسد لوعة الأب وحزنه الشديد على إبنه الذي سلبه الارهاب منه، وقد تم تداول هذا المشهد بشكل واسع وكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة الى دور ناصر القصبي القريب من قلوب الكثير من المشاهدين.

يذكر ان مسلسل العاصوف بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي يتحدث عن يوميات عائلة الطيان والصعوبات الكبيرة التي واجهتها العائلة في ظلّ التغيرات الإنسانية و الإجتماعية التي حدثت في التسعينات على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج عموما التي شهدت غزو الكويت وحرب الخليج الذي أثّر على المنطقة و إعادة تشكيلها من جديد.