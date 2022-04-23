انت الان تتابع خبر احتفال بعد العيد بصدور كتاب سينما نبيلة عبيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية نبيله عبيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعلانا بخصوص اقامتها لحفل سيقام فيما بعد عيد الفطر السعيد للاحتفال بصدور كتاب يحمل اسم " سينما نبيلة عبيد" للكاتب محمود قاسم.

ويمثل هذا الكتاب اول كتاب عن المسيرة الفنية لحياة الفنانة نبيلة عبيد، وفيه تم رصد كل ما قامت به الفنانة نبيلة عبيد من اعمال سينمائية ، والمقدر عددها بقرابة 86 فيلم سينمائي شاركت فيها الفنانة نبيلة عبيد، خلال مسيرتها الفنية، واهم الكتاب والمخرجين الذين تعاونت معهم الفنانة طوال مسيرتها الفنية على مدى 50 عاما .

فيما نبّهت الفنانة المصرية نبيلة عبيد في السابق، ان العمل سيكون للحديث عن كل ما يخص المسيرة الفنية للفنانة، دون التطرق للحياة الشخصية لها، بمعنى ان الكتاب لن يكون سيرة ذاتية لها، وهو ما يظهر في قولها: أرفض أن يتم تجسيد قصة حياتي، وسوف أكتب وصية بهذا الأمر. وتابعت: صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكن أرفض تماما تحويلها إلى عمل سينمائي أو درامي، لأن أعمال السيرة الذاتية تلقى فشلا كبيرا.

وعلى ذلك، ينظر من خلال هذا الكتاب للفنانة نبيل عبيد ويضع منها موضع أنها "مدرسة كاملة" في السينما العربية، استنادا الى كل ما قدمته من اعمال وأبرز أدوراها وطبيعتها، وفيما يلي قائمة بأهم الأفلام التي شاركت فيها الفنانة نبيلة عبيد:

مافيش تفاهم، رابعة العدوية، المماليك، زوجة من باريس، كنوز، الأصدقاء الثلاثة، 3 لصوص، سارق الملايين، النصابين الثلاثة، السيرك، أبطال ونساء، زوجة غيورة جدا، واحد في المليون، هاربات من الحب، رحلة شهر العسل، الكدابين الثلاثة، 1990: الراقصة والسياسي، سمارة الأمير، ديك البرابر، توت توت، الغرقانة، هدى ومعالي الوزير، كشف المستور، عتبة الستات، المرأة والساطور، الآخر، امرأة تحت المراقبة، قصاقيص العشاق، واخرها الفيلم السينمائي المعروض في العام 2006 تحت عنوان "مفيش غير كده"