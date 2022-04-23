بعد إصابتها بـ”الثعلبة”.. سالي عبدالسلام: رجعت أكتر حاجة بتوجع في الدنيا حقن الكورتيزون

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإذاعية سالي عبد السلام معانتها مع مرض ثعلبة الرأس الذي أصيبت به منذ 2017 وتطورات حالتها الصحية معه.

ونشرت سالي عبد السلام صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعلقت: “أنا في الابتلاء ده من 2017.. آخر مرة جتلي الثعلبة في شعري ومشيت وقالولي مش هتيجي تاني كان من سنتين نفس الشهر ده بالضبط أبريل ٢٠٢٠ عند الناس بتيجي بالواحدة.. أنا حتى في دي ربنا بيختبرني بزيادة.. سبحانك يا رب.. يبتليك الله ويختبرك في أكتر حاجة بتحبها أو كانت مميزة زمان والناس فاكرة إنها زي ما هي والناس كلها بتمدحها وكانت حلوة زمان ويختبرك”.

وأضافت: “الرضا من عندك يا رب عشان بدأ يروح مني سامحني واعف عني ومعنديش لا قوة ولا طاقة ولا قادرة أصبر وأبدأ من جديد العذاب ده كان لازم أروح الفطار مع الولاد في الدار ملهمش ذنب وأنا وعدتهم قبل ما أسمع الخبر وأبقى مضطرة أنبسط وأجبر بخواطر وخاطري مكسور”.

وتابعت: “رجعت أكتر حاجة بتوجع في الدنيا حقن الكورتيزون في الراس! 7 حقن في عضم الرأس ١٠ شكات (٧٠ شكة) والدموع بتقع منى غصب عنى والله مع إنى عمري ما بعرف أعيط قدام حد”.

واختتمت عبد السلام منشورها بمطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء في أسرع وقت خاصة أنها تعاني من هذا المرض منذ فترة كبيرة، قائلة: “ادعوا لي يعفو عنى ومأخدش كورتيزون كورسات كاملة تاني واتبهدل تاني وأبدأ من أول وجديد تاني والوجع تاني.. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها”.

من الذي يكتشف داء الثعلبة؟

عادة ما يكون بداية المرض سريعًا جدًا، إما أن يتوقف بعد ظهور بقعة واحدة أو بضع بقع أو يتطور ويحدث الصلع المعمم في جميع أنحاء فروة الرأس، أو حتى في جميع أنحاء الجسم. في هذا المرض، يكون شكل الشعر مميزًا للغاية: بالقرب من حواف البقع أو بقع الصلع ، يمكن العثور على ما يسمى بشعر نقطة التعجب (أي، أضيق بالقرب من قاعدة الجذر)، مع الشكل الذي يوحي خلل في تثبيت الشعر في فروة الرأس.

أسبابها

يبدو أن داء الثعلبة يعود أصله إلى جهاز المناعة. يؤدي تحرير جهاز المناعة إلى مهاجمة البصيلات بنمو الشعر في مناطق معينة من فروة الرأس. نظرًا لأن الشعيرات في مرحلة النمو هي فقط التي تتعرض للهجوم ، فإن بصيلات الشعر التي ليست في مرحلة النمو تظل سليمة. تفقد البصيلات المهاجمة الشعر الذي ينمو في تلك اللحظة فقط ، لذا فهي لا تفقد القدرة على توليد شعر جديد أو إعادة الدخول في دورة إنتاج الشعر.

المحفزات المحددة لمرض الثعلبة البقعية غير معروفة، ولكن يبدو أن الإجهاد العاطفي أو البدني أو العدوى الفيروسية أو الأدوية قد تكون متورطة. علاوة على ذلك ، غالبًا ما يتم تشغيل داء الثعلبة في المرضى الذين يعانون من أنواع أخرى من أمراض المناعة الذاتية ، مثل الذئبة أو البهاق أو الصدفية أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

كيف تمنع تساقط الشعر؟

لا يمكن منع داء الثعلبة.

هل يمكن وقف تساقط الشعر؟

نظرًا لارتفاع معدلات الشفاء العفوي من داء الثعلبة، لا يوجد علاج عادةً هو الخيار الأفضل لبعض المرضى، خاصةً في الحالات الأقل خطورة. ما بين 35٪ و50٪ من الحالات تستعيد شعرها في غضون عام.

فقط في معظم الحالات الشديدة (أقل من 10٪) نادرًا ما يكون الشفاء التام للشعر أمرًا نادرًا. ومع ذلك ، هناك علاجات موضعية أو قابلة للحقن ، أو علاج ضوئي قد يساعد في تقليل الآثار السلبية لهذا المرض بسرعة أكبر.

يجب أن يقوم طبيب الأمراض الجلدية بإجراء تقييم محدد لكل حالة للعثور على أفضل علاج لكل مريض. في حالة ارتباط داء الثعلبة بمرض مناعي ذاتي آخر، يوصى بمراقبته وعلاجه بشكل جيد.