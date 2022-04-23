بيج رامى ضيف برنامج ”رامز موفى ستار” الليلة على MBC مصر

تواصل حلقات برنامج "رامز موفي ستار" مع النجم رامز جلال تحقيق المراتب الأولى فى المُتابعة والمُشاهدة خلال الأيام الماضية في مُحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، ويستقبل البرنامج في أحدث حلقاته "الليلة" عبر شبكة قنواتMBC مصر، بيج رامي في حلقة مُثيرة يتعرض فيها بيج رامي للكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة. يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

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