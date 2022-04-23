“مهرجان المزريطة السينمائي” يتصدر التريند قبل عرضه في “الكبير 6” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عرضت قناة أون، إعلان إحدى حلقات مسلسل «الكبير أوي 6»، تحمل اسم «مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي»، المرتقب عرضها خلال الأيام القادمة، وأرفقت القناة تعليقًا على برومو الحلقة: «أهلا بكم في مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي» “MIFF”.. مع أقوى النجوم وأحلى الإطلالات.

وبمجرد عرض القناة هذا الإعلان، تصدر «مهرجان المزاريطة»، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا للمشاهد التي احتوتها الحلقة من استضافة فنانين كضيوف شرف، وظهورهم على السجادة الحمراء، في مشاهد مماثلة لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة أيضًا.

ورغم عدم عرض الحلقة حتى الآن، إلا أنها حصدت إشادات واسعة، بسبب ما تضمنه البرومو من كوميدية، وإطلالات مضحكة لـ«مربوحة» الفنانة رحمة احمد، و«هدريس» الفنان محمد سلام، فضلًا عن وجود ضيوف شرف كثيرة من أهم نجوم الوسط الفني، مثل فتحي عبدالوهاب، أحمد سعد، محمد ممدوح، إياد نصار.

وتذكرنا هذه الحلقات بما سبق وتم تقديمه في المسلسل لمحاكاة لبرامج شهيرة مثل حلقات “المزاريطة جوت تالنت” والتي حققت نجاحا كبيرا.

ويعرض مسلسل “الكبير أوي” على قناة ON الساعة 6:20 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، على قناة ON.

كما يعرض عبر قناة “حكايات” الساعة 6:30 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 6:30 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 12:30 ظهرا.