يسرا : ”قدمت الكوميديا هذا العام لأني تعبت من كتر النكد”

قالت الفنانة يسرا أنها اختارت هذا العام أن تخوض الموسم الرمضاني بمسلسل كوميدي وهو «أحلام سعيدة»، حتى تتخلص من جرعة النكد التي قدمتها على مدار عدة سنوات. وأضافت يسر خلال لقاء أجرته مع برنامج «et بالعربي»: «كنت تعبانة من كتر النكد، وجرعة الدموع والزعل كانت عالية في العامين السابقين في (خيانة عهد) و(حرب أهلية)، وكانت الكوميديا وحشاني». وأشارت يسرا إلى أنها تستعد لخوض مسلسل جديد مكون من 10 حلقات بطولة مشتركة بينها وبين الفنانة نيللي كريم، مؤكدة أنها سعيدة بهذه التجربة وبمشاركتها لـ نيللي كريم التي تعد واحدة من أهم نجوم جيلها.

????يسرا تعلق على جدل “فاتن أمل حربي” وتتحدث لـ ET بالعربي عن نيللي كريم “ من الممثلات المهمين جدًا في الساحة الفنية وفي جيلها هي من أهم الفنانات”.. @Youssraتابعوا اللقاء ???? https://t.co/1EdSeUwi5W pic.twitter.com/agID4Wgu4S

— ET بالعربي (@ETbilArabi) April 22، 2022