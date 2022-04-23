حنان ماضي تكشف سبب ارتدائها الحجاب وموقفها من الغناء بعد هذه الخطوة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة حنان ماضي كواليس ارتدائها للحجاب، بعدما أصيبت بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، حيث أشارت إلى أن إصابتها بالمرض كان أحد أهم الأسباب التي ساعدت على ارتدائها للحجاب، بعدما شعرت بأن الموت يقترب منها، بشكل كبير.

ونستعرض لكم أبرز تصريحات حنان ماشي، خلال لقاء تلفزيوني لها أمس، التي جاءت كالتالي:

ـ قررت ارتداء الحجاب بعد إصابتي بمتحور أوميكرون.

ـ بنتي وأختي أصيبا بـ كورونا وتعافا منه بشكل أسرع مني.. وأنا طول معايا وكنت بموت.

ـ تفكيري كان تفكير واحدة بتموت.

ـ وأنا تعبانة لقيت الشيخ أبو بكر بيقول حاجة عن الحجاب.. حسيت أن ربنا بعتلي رسالة.

ـ قرار الحجاب أحلى حاجة حصلت لي.

ـ الحجاب كان مفاجئة بالنسبة لبنتي.. وسألتني هغني بالحجاب ولا لأ، وأنا هكمل.

ـ أكثر حاجة وحشة في الحجاب الدبابيس، وبحاول ألبسه بدونها.

ـ أنا عايزة رضا ربنا.. والحجاب لم يكن مقدمة للاعتزال.

ـ بعدما تحجبت جاتلي أغنية جديدة.

ـ أم كلثوم احتضنتني، وأعطتني 5 جنيهات، أثناء حضوري بروفة لها مع والدي.

ـ مهرجان بنت الجيران أخرج عمر كمال من عباءة محمد فؤاد.

ـ أغنية حياة كريمة لـ أمير عيد كانت رائعة.

ـ أنا بكره المطبخ وبحب أعمل الأكل السريع، وعمل المحشي في ساعتين عشان يتأكل في 5 دقائق ظلم.