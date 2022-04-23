انت الان تتابع خبر كرم الشعراني يتحول إلى راقصة شرقية بوضعية أثارت الجدل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جدل كبير أثاره الممثل السوري كرم الشعراني، خلال دوره كراقصة في مسلسل "جوقة عزيزة"، تزامنا مع دوره الحازم في مسلسل "كسر العضم" الذي يعرض حاليا.

حيث يؤدي الشعراني في مسلسل جوقة عزيزة شخصية "عزمي نسوان"، وأثار الجدل، خلال مشهد له من المسلسل وهو يؤدي الرقص الشرقي، بوضعية بعيدة عن شخصية "أبو مريم" الشرير القوي في مسلسل "كسر عضم"، ليعلق الجمهور على مشهد رقصه: "وين هيبتك يا أبو مريم".

هذا وتألق كرم الشعراني في مسلسل “كسر عضم” بدور أبو مريم، وهو مقرب من مسؤول كبير الحكم، ويعتبر العقل المدبر الذراع اليمين له في كل أعماله، واستطاع الفنان إثبات حضوره كواحد من ضمن قائمة الممثلين المبدعين، وفقاً لآراء الجمهور والمعلقين، كما تداول رواد مواقع التواصل العديد من العبارات التي قالها الشعراني خلال المسلسل منها: "ما لا يستطيع أنه يحله المال.. يحله الكثير من المال" ، "الي بتعرف ديتو اقتلو”"، وغيرها

وعلى صعيد آخر، وتصدّر مسلسل جوقة عزيزة الأعمال السورية خلال السباق الرمضاني الحالي، وفق ما بيّنت أرقام محرك البحث "غوغل" عبر احصاءات "غوغل ترندز" من حيث الصور والأخبار وموقع "يوتيوب"، ويليه مسلسل مع وقف التنفيذ" في المركز الثاني، بينما حلّ كسر عضم في المركز الثالث.

وجوقة عزيزة، بطولة نسرين طافش، وسلّوم حداد، وأيمن رضا، وخالد القيش وهبة نور، وغيرهم، إضافة إلى الفنان الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، الذي يشارك في الغناء والتمثيل والاستعراضات.

وتدور أحداث المسلسل حول شابة حسناء تحلم بالفن، وتكون محاطةً بكل أنواع الرجال في الأمن والاستخبارات والمجتمع والفنانين والناس العاديين في حكاية شعبية تبدأها عزيزة من "المرقص"، فإلى أين ستصل في مواجهة كل التحديات والأطماع؟