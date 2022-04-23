انت الان تتابع خبر شيرين تفجّر مفاجأة حول ظهورها في برنامج رامز جلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال حوارها مع جمهورها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها في "إنستغرام"، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن سبب عدم ظهورها في برنامج مقالب الفنان رامز جلال، الذي يقدّمه في كل مواسم رمضان، قائلةً: "عشان رامز صاحبي وعارف طباعي وهو عارف إني ميتعملش معايا كده".

كما ردّت شيرين على سؤال آخر حول الشخصية التي تريد مقابلتها خلال الفترة المقبلة، أكدت انها تريد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأثارت شيرين الجدل بجوابها على سؤال أحد المتابعين حول إمكانية تعرّفها على شخص جديد بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب مرة أخرى، حيث قالت: "لا"، وحسمت نهائيا فكرة خوض تجربة عاطفية جديدة مؤكدة أنها لن ترتبط مجددا، ووجهت نصيحة لمعجبة تعاني من خيانة حبيبها قائلة: "لو لسة في حب ليه في قلبك حبيه بس بينك وبين نفسك، ومتعذبيش نفسك".

وعند سؤالها اذا كانت توافق على دخول إبنتيها مجال الغناء في حال امتلكتا موهبة الغناء مثل والدتهما، وأكدت انها تفضل ان تكونا كوادر في مجالات مختلفة، مع اعطاء الاولوية للعلم ولمتابعة إبنتيها التعليم.

أما رأيها بالفنانة ​إليسا​ والفنانة ​نانسي عجرم​، أكدت شيرين أن الفنانتين "صوتهم أحلى من بعض".

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب قدمت مؤخرا أغنية تحمل اسم "يا معافر"، التي طرحتها على شكل فيديو كليب كدعاية لأحد البنوك، تزامناً مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم، وتجاوزت 8 ملايين مشاهَدة على مواقع التواصل الاجتماعي.