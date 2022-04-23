انت الان تتابع خبر بعد تعرضها للتحرش صبا مبارك تتزوج من شقيق حبيبها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان واجهت جميع المصائب والهزائم التي حلت بها بقوة وصلابة، رضخت الممثلة الأردنية ​صبا مبارك في النهاية​ أمام صدمتها العاطفية، وأمام حبها لتوبة، بالدراما الشعبية ​توبة​.

كانت إحسان قد وافقت على توزيع تركة أبيها وتحملها كافة الديون في مقابل أن تحتفظ بحقها في البيت، ولكن زوجة أبيها غدرت بها، اذ وافقت على بيع حقها في البيت إلى زينهم الذي يرغب في الإيقاع بإحسان في شباكه باللين او بالقوة. بعد إعلان المزاد العلني لبيع محل أبيها، يتكالب التجار للاستيلاء على المحل، ولكن يتدخل إبراهيم ويرفع سقف المزايدة بشكل لا يستطيع أن يجاريه أي من المنافسين، بهدف التقرب من إحسان.

وبعد عودتها إلى البيت تجد زينهم في الداخل، ويحاول التحرش بها، فتهرب إلى المحل وتبيت ليلتها به، وفي اليوم التالي توافق احسان على عرض إبراهيم بإدارة المحل ودعوة أمه بالإقامة معهم، في نهاية الحلقة الثانية والعشرين توافق إحسان على طلب إبراهيم، وتقرر بعد هزائمها المتتالية أن تعاقب نفسها وتنتقم من توبة بزواجها من أخيه.

مسلسل توبة من بطولة ​صبا مبارك، ​عمرو سعد​، ماجد المصري​، عبد العزيز مخيون، عارفة عبد الرسول، وغيرهم، ويُعرض يومياً خلال شهر رمضان على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد". الجدير بالذكر ان صبا مبارك تشارك أيضاً في مسلسل ​سوتس بالعربي بدور فريدة​، وتدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وفريدة تدير المؤسسة، ومسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، Suits والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).