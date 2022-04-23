انت الان تتابع خبر شيماء سيف وخلافها مع انتصار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد حديث الفنانة شيماء سيف عن خلافها مع الفنانة انتصار أثناء استضافتها من قبل الإعلامي السعودي علي العليان في برنامجه مراحل على قناة SBC ،هاجمت الفنانة المصرية انتصار هجوماً حاداً الفنانة شيماء سيف، بسبب المشاكل التي حدثت بينهما والخلافات التي حدثت في برنامج نفسه، الذي تعودنا على ظهورهما معا مع هيدي كرم .

وصرحت الفنانة شيماء سيف خلال اللقاء أن التسامح انتصار بالرغم بأنهما لم يعودا متخاصمتين وأنهما يلقيان التحية على بعضهما عند الالتقاء في أي مكان ولكن لا يصفو القلب ابدأ.

خصوصاً بعدما سمعت الفنانة انتصار تآمر الفنانة هيدي كرم على شيماء سيف، لافتة إلى أنهما كانتا يتفقان مع بعضهما لإنهاء وجودها معهم في البرنامج وعندما فتحت الباب قامت بإخبارهما بأنها سوف تترك البرنامج ولا تنتظر من أي أحد أن يقوم بطردها .

ولكن من جهة أخرى كان رد الفنانة انتصار بالنفي لكلام شيماء سيف الذي أعلنته وتحدثت عنه في برنامج مراحل مع الإعلامي علي العليان، وصرحت الفنانة انتصار بأن شيماء سيف لا تصلح لتكون معهما في البرنامج لأن شيماء سيف كثيرة المقاطعة لكلامهما والذي أشارت إليه من جانبها أن هيدي كرم كانت تتعثر بالكلام بعد مقاطعتها لعدم خبرتها بالوقوف على المسرح وكانت بذلك شيماء سيف تقطع أفكارها بهذه الطريقة.

ولقد تكرر حديث شيماء سيف عن هذه الواقعة في عدة برامج بالرغم من مرور خمس سنوات على انتهاء البرنامج معها.

وكما نعلم أن برنامج نفسنه برنامج اجتماعي كوميدي ساخر اشتركت فيه كل من شيماء سيف وانتصار وهيدي كرم في الموسم الأول، وبعد انسحاب شيماء سيف انضم للبرنامج حبيبة ودلال إلى انتصار وهيدي كرم والفنانة بدرية طلبة في الموسم الثاني وتمّ عرضه على قناة القاهرة والناس.