انت الان تتابع خبر راندا عوض تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها: تعرفت عليه في العمل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة راندا عوض زوجة المخرج عادل عوض، إن زوجها كان من أبرز المتميزين في فريق التمثيل داخل كلية الآداب، وبعدها انتقل إلى المسرح، وهو كان يتيماً ومسؤولاً عن نفسه وعن أشقائه.

راندا عوض تكشف تفاصيل حياتها

وكل هذا جاء أثناء حوار لها في برنامج “عيلتي وافتخر” الذي يبث على قناة “شعبي إم إم” يقدمه حازم قابيل، وأوضحت أن جينات زوجها المخرج عادل عوض الفنية وصلت إلى أبنائه، عاطف وعادل في الإخراج وعلاء في الفن، ومنزله كان دائماً مفتوح أمام أصحابه كل الزائرين، وقالت “السفرة ما كانتش بتتشال، وأي حد يعدي على البيت لازم يدخل ياكل مش بس يشرب”.