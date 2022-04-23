انت الان تتابع خبر حقيقة ضرب منذر رياحنة على يد نجل أبناء جورج وسوف.. تعرفوا عليها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الفنان منذر رياحنة بالكشف عن حقيقة ضربه على يد نجل أبناء جورج وسوف، وذلك أثناء مهرجان “جرش” في الأردن، وتعد من أبرز الأشياء الذي يريد معرفتها جميع الأشخاص الذين يريدون متابعة جميع أخباره.

حقيقة ضرب منذر رياحنة على يد نجل أبناء جورج وسوف

وتحدث منذر رياحنة أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” الذي يبث على قناة القاهرة والناس، قائلاً “لا محصلش وبالعكس هي كانت خناقة وانا كنت في النص، أنا قدمت الأستاذ جورج في الحفلة في مهرجان جرش ازاي هعمل مشكلة وانا اللي هقدمه”.