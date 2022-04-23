انت الان تتابع خبر صورة ساره الودعاني بدون حجاب ..ما القصة والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - صورة ساره الودعاني بدون حجاب أثارت صور سارة وداني دون حجاب غضبًا على تويتر، على الرغم من كونها أبرز خبيرة التجميل في المملكة العربية السعودية. بدأت عملها في هذه الصناعة في سن مبكرة، عندما اكتشفت موهبتها في الرسم ومزج الألوان. بعد ذلك، نمت قاعدة المعجبين بها.

صورة ساره الودعاني بدون حجاب

جمع حسابها على Instagram متابعين يصل عددهم إلى مليوني شخص. وناقشت سارة الودعاني، خبيرة التجميل، حالة تسريب صورتها على سناب شات دون حجاب.

مؤكدة أن ذلك لم يتم لزيادة متابعتها. وقالت في مقابلة تلفزيونية إنها لم تزدد نتيجة اختفائي من سنان شاة والأمر يؤثر علي عقليا إذ لم أرغب في رؤية ذلك.

وبشأن قرارها عدم مشاركة صور أطفالها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الودعاني: “لقد صورت أطفالي من منطلق إحساس الأمومة، لكن أولا ما جعلني حامل هو قراري عدم نشر صور أولادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: “كانت لدي رغبة في نشر الصور بمجرد ولادتي، وكنت أناقش هذا الأمر مع زوجي، واتفقنا على أنه بغض النظر عن مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فلن تكون هذه وظيفتهم في المستقبل.”

من هي سارة الودعاني؟

سارة خبيرة تجميل معروفة في المملكة العربية السعودية. مسلمة حاصلة على بكالوريوس علم النفس من جامعة الملك سعود.

أنجبت ابنها الأول، سعد، في عام 2019، وشاركت معجبيها مقطع فيديو لحظة ولادة طفلها، وكذلك صورة لنفسها وهي تبكي بينما يضع المسعفون رضيعها على صدرها.

سارة تبلغ من العمر 29 عامًا، ولدت في 19 أبريل 1991. تزوجت رجل الأعمال السعودي عبد الوهاب الضياف في حفل فخم عام 2018.

حيث تألقت بفستان زفاف شهير، وأنجبت ابنًا واحدًا هو سعد. يعتبر زوجها من أبرز رجال الأعمال في المملكة، ولُقب بحبي سياف على مواقع التواصل الاجتماعي.

سارة الودعاني دون حجابها

قامت بتحميل صورة لنفسها دون حجابها القانوني، وصرحت خبيرة التجميل السعودية أنها فعلت ذلك عن طريق الصدفة. أثار هذا الحادث غضب العديد من المتابعين الذين وصفوها بعبارات مهينة

. على الرغم من أنها أزالت المنشور من Instagram في لمح البصر، فقد انقسم جمهورها إلى معسكرين: أولئك الذين رأوا فيه حرية شخصية وأولئك الذين رأوا أنه دليل على غياب الدين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بعد أن نشرت النجمة الشهيرة سارة صورة غير عادية لنفسها خرجت فيها من شعرها.

ولم ترتد الحجاب الإسلامي الذي اعتاد عليه كل المتابعين والمعجبين. حساب Instagram الرسمي، الذي حذفته سارة بسرعة من ملفها الشخصي.