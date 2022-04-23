أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة استقرار لبعض الأصناف، بينما ارتفع سعر بعض الأصناف الأخرى خلال تعاملات اليوم السبت 23 ابريل 2022 في سوق العبور للجملة، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

حيث سجل سعر الطماطم ما بين 5 إلى 10.5 جنيهات للكيلو.

و البطاطس ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

البصل ما بين 1 إلى 2 جنيهات.

الكوسة ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر الجزر ما بين 1.5 إلى 3.5 للكيلو .

الفاصوليا ما بين 3.5 الى 6 جنيهات.

الباذنجان الرومي ما بين 4.5 إلى 5.5 جنيهات.

الباذنجان البلدي ما بين 4.5 الي 5.5 جنيهات.

الباذنجان الابيض من 5 الى 10 جنيها

الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 إلى 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي ما بين 8 إلى 12 جنيهات.

الملوخية ما بين 7 إلى 8.5 جنيهات.

الخيار البلدي ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات .

وسجل خيار الصوب ما بين 3 إلى 5 جنيهات

الليمون البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وقلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو .

وسعر السبانخ ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو .

وسعر كيلو البسلة ما بين 4 الى 6 جنيهات .

وتراوح سعر كيلو الفول الأخضر ما بين 3 إلى 6 جنيهات .

وسعر كيلو الثوم ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيهات .