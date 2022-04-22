اتفرج حكاية الفيلم الوحيد الذي يتألم الزعيم عادل إمام بسببه حتى اليوم.. و يتمنى حذفه للإبد ويخجل من ذكره على لسانه !! (تفاصيل)

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الرياض - احمد صلاح - مما لا شك فيه أن النجم الشهير عادل إمام يُعتبر أحد رموز وأعلام التمثيل في مصر والوطن العربي، حيث قدم أكثر من 200 عمل فني متنوع بين السينما والمسرح والدراما.

ولكن كثيرًا ما نسمع من أحد الفنانين عن أنه نادم من تقديمه عمل فني معين وأنه لو عاد به الزمن لم يقوم بتأديته أو تقديمه للجمهور، وهذا ما حدث مع الزعيم عادل إمام.

حيث قال عادل إمام في عدد من حوراته الصحفية أنه نادم على مشاركته في فيلم “سيد درويش” وذلك بسبب الدور الذي قام به فكان “صبي عالمة” مع كرم مطاوع.

وأكد الزعيم أنه يرى هذا الدور سقطة في تاريخه الفني ويريد محوه من تاريخ السينما كلها وأنه نادم على تمثيل مثل هذا الدور.

واشتهر "عادل إمام" في سبعينات القرن العشرين من خلال مشاركته بأدوار البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل "البحث عن فضيحة"، "البحث عن المتاعب"، "احنا بتوع الأتوبيس"، "رجب فوق صفيحة ساخنة"، وتعتبر من أهم أعماله السينمائية، وشارك بأدوار كوميدية في ثمانينات القرن العشرين حيث لعب دور المصري مع اختلاف أنماطه كدور الشاب الريفي البسيط أو المتعلم.

ونجح في أعماله السينمائية ذات الطابع الأكشن مثل "النمر والأنثى"، "المولد"، "حنفي الأبهى"، وفي تسعينات القرن العشرين شارك بأفلام ذات الطابع السياسي الاجتماعي الذي قدمه بشكل كوميدي، وفي السنوات الأخيرة حقق نجاحًا كبيرًا بأعماله السينمائية مثل "عمارة يعقوبيان"، "مرجان أحمد مرجان"، "بوبوس"، "زهايمر".

شارك بالعديد من الأعمال التليفزيونية بأدوار كوميدية اجتماعية منها "فرقة ناجي عطاالله "، "العراف"، "أستاذ ورئيس قسم"، "صاحب السعادة"، "عوالم خفية"، "فلانتينو" وقدم العديد من الأعمال الفنية وما زال يفاجئ جمهوره بموهبته العملاقة وذكائه في اختيار أدواره بدقة ليصبح أحد أهم الفنانين العرب ورمز شعبي.

وكانت آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل فلانتينو، الذي عُرِض في شهر رمضان 2020، مع النجوم داليا البحيري، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني وسليمان عيد.

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