ريهام حجاج تتهم بدرية طلبة بالتطاول عليها في أحد البرامج وتتقدم بشكوى لنقابة الممثلين

ابو ظبي - احمد الجزار - أحالت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ الشكوى المقدمة من محامية الفنانة ريهام حجاج ضد الفنانة بدرية طلبة إلى الشئون القانونية، حيث ستعرض على نائب رئيس مجلس الدولة وهو المختص بالتحقيق فى الشكاوى التى تقدم ضد أعضاء النقابة.

وتقدمت محامية ريهام حجاج بشكوى ضد بدرية طلبة بعد قيام الأخيرة بالتطاول فى حق الأولى أثناء ظهورها فى أحد البرامج التى تعرض على قناة الشمس، حيث اعتبرت المحامية الشاكية أن ما قالته طلبة هو تطاول غير مقبول فى حق موكلتها، خاصة وأن ريهام لم تتعامل معها من قبل.

وأدلت بدرية طلبة بتصريحات ضد ريهام حجاج في برنامج “ورا الشمس” من تقديم أميرة بدر، قالت خلالها إنها ترفض العمل معها في أي عمل فني، بسبب وجود خلافات شخصية تجمع ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز، وأكدت “بدرية” اعتزازها بصداقة الأخيرة التي تمنحها المساحة للتألق، في حين أن ريهام حجاج تفعل عكس ذلك، بحسب ما صرحت.

يذكر أن ريهام حجاج تخوض سباق دراما رمضان الحالى بمسلسل “يو تيرن”، ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، صفاء الطوخي، كريم قاسم، نورهان، أيمن القيسوني، نانسي صلاح وآخرون، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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