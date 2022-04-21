ticket wydad vs belouizdad تذاكر الوداد ضد شباب بلوزداد

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الرياض - احمد صلاح - كشفت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات عن موعد طرح تذاكر مباراة الوداد الرياضي أمام شباب بلوزداد، برسم إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

قررت شركة “كازا إيفنت” الرفع من ثمن تذاكر مباراة الوداد الرياضي أمام الشباب الرياضي بلوزداد. لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. و أكدت الشركة عبر بيان رسمي، أن ثمن تذاكر المدرجات العادية قد حدد في 50 درهما أي بزيادة 20 درهما مقارنة بالمباريات الماضية سواء المحلية أو القارية للفريق الأحمر.

تاكيد البلاغ التكذيبي

و يؤكد البلاغ التكذيبي للرجاء. أن “كازا إيفنت” قد اتخذت قرارا “أحادي الجانب”. في طريقة البيع و تحديد الأثمنة كذلك، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مباراة الوداد و شباب بلوزداد، و ما إذا كانت الشركة قد كررت نفس الأمر دون العودة لمسؤولي النادي الأحمر.

بيع تذاكر المبارتين القاريتين للوداد والرجاء

قررت الشركة، بيع تذاكر المبارتين القاريتين للوداد و الرجاء. بالطريقة التقليدية بدل الأنترنيت، و التعامل مع وكالة مجهولة، في خرق واضح للأعراف كاملة، ما تسبب في استياء الجماهير.

موعد مباراة الوداد وشباب بلوزداد

عملية بيع تذاكر مباراة الوداد و شباب بلوزداد في دور ربع النهائي مباراة العودة. أثارات غضب الجمهور في المغرب حيث أن عملية بيع التذاكر. بشكل يدوي سيؤدي للزحام و الإكتظاظ على منافذ البيع. في حين أن عملية بيع التذاكر من خلال شبكة الإنترنت عملية آمنة تماما و كان من الأفضل أن يتم البيع إلكتروني. و الجدير بالكر أن مباراة الذهاب قد شهدت فوز الوداد خارج الديار في ملعب 5 يوليو. بالجزائر بهدف دون رد. مما يسهل من مهمة الوداد في مباراة العودة يوم السبت القادم الموافق 23 إبريل 2022. بالدار البيضاء والمقامة على ستاد محمد الخامس في تمام الساعة الثانية عشر صباحاُ بتوقيت القاهرة.

أسعار تذاكر مباراة الوداد وشباب بلوزداد

المناطق 4 و5 و6 و7 في 50 درهما

المناطق 2 و 3 بينما ثمن 100 درهما

في حين حدد مبلغ 700 درهم للمنطقة 1.

وأعلنت الشركة المنظمة للمباراة أنه لن يسمح لاي شخص من الجمهور بشراء أكثر من ثلاثة تذاكر فقط، وسيتم التعرف على هوية الشخص قبل بيع التذاكر له. وسيتم اقتصار الحضور على البالغين ومنع القاصرين من الولوج للملعب إلا مع أولياء الأمور.