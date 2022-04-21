

انت الان تتابع خبر فنان يكشف الأجر الصادم الذي تقاضاه من برنامج رامز جلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال حضوره ضيفاً مع الإعلامي علي العلياني في برنامج مراحل، كشف الممثل والمنتج، حسن عسيري عن أجره في حلقة برنامج رامز موفي ستار، والذي بلغ 450 ألف دولار، وتحدث عن كواليس تصوير الحلقة التي استمرت 22 يوماً.

اما عن معرفته بالمقلب مسبقاً، نفى عسيري هذا الأمر، مؤكدا ان الناس شككت فيه بسبب رد فعله الهادئ، وأن فريق البرنامج أقنعه بعد رفض المشاركة، وخلال اللقاء تحدث العسيري عن عمله كبائع خضار لأكثر من عامين بعد فصله من الخدمة العسكرية.

وأشار العسيري إلى أن ما قدمه مع ناصر القصبي وعبد الله السدحان كان يتضمن من الحريات ما يناسب المجتمع، اما عن سبب خلافه مع عبدالمحسن النمر ووصفه له بالسطحي في وقت سابق، موضحاً أن النمر كان يتبنى آراء سطحية في بعض الأعمال الفنية، إالا انه تجاوزاً هذه المرحلة، وتغير مع الوقت.

وعبر العسيري عن ندمه بتقديم أعمال باللهجة المصرية، مؤكدا إنه لم يكن راضياً عن أداءه في هذه الأعمال بعد مشاهدتها، معتبرا ان تقديم الفنانين للهجات مختلفة أمر صعب وغير موفق أحياناً، قائلا: "عدد قليل من الفنانين استطاع تقديم اللهجة المصرية ببراعة ومنهم الفنان خالد سامي، لكن أنا ما توفقت".

ورفض الممثل السعودي الكشف عن حجم ثروته واكتفى بالحديث عن حجم أعمال شركة إنتاجه الخاصة والتي تقدر بما يقارب 120 مليون دولار، قائلا: " ثروتي هي حب الناس، أنا وضعي مناسب عندي عقارات وعايش حياة تتناسب مع جهدي اللي عملته السنين اللي فاتت"