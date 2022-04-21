

انت الان تتابع خبر حالة غزل متبادل بين أليسا وحماقي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صداقتها مع الفنان المصري محمد حماقي، واصفة إياه –على حد تعبيرها- ب "أعز أصدقائي".

ورد الفنان محمد حماقي على الفنانة إليسا فضلا عن التغزل بها قائلا "محظوظ بك". كما تابع الفنان محمد حماقي وغرّد عبر حسابه على "التويتر" قائلا: كل يوم أتأكد أنك اجمل وأحلى وأجدع وأطيب قلب بالعالم..بجد انا محظوظ بك".

وكان هذا ردّا على تغريدة إليسا عبر حسابها على التويتر، حيث تحدثت عن قوة ومتانة صداقتها بحماقي، وقالت ان العلاقة قوية بينهما، فهو بمثابة الأخر وصديق فني وعزيز على قلبي.

وقد نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على التويتر قائلة: داهمني الوقت في لقائي مع الإعلامي علي العلياني في برنامج "مراحل"، ولم أذكر أعز أصدقائي حماقي واصاله، لأنني لا أعتبرهم من الصداقات الفنية، هم في نظري من العائلة و هنالك أخوة بيننا، وجاء رد حماقي على ما نشرته الفنانة اللبنانية إليسا كما سبق.

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