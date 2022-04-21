

انت الان تتابع خبر نبيلة عبيد وغضبها من التقييم الظالم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حرصت النجمة المصرية نبيلة عبيد على التعليق على الجدل الذي حدث بعد استضافة الفنان أحمد السعدني في برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، وتوجيه سؤال له حول النجمات الشابات اللواتي من الممكن أن يطلق عليهن لقب "نجمة مصر الأولى" على خطى نبيلة عبيد، وحينها رفض السعدني إطلاق هذا اللقب على أي من النجمات اللواتي ظهرن على الشاشة ومنهن منى زكي وياسمين عبد العزيز.

نبيلة عبيد ردت على هذا الموقف ودافعت عن اللقب الذي لقبت به منذ سنوات طويلة وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه سيد علي على قناة الحدث اليوم، وقالت إن هذا اللقب لم يأت لها من فراغ، بل حصلت عليه بعد أن قدمت ما يقرب من 98 فيلم بشخصيات مختلفة تمامًا وتعاونت خلالهم مع أدباء وكتاب كبار ومنهم إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ووحيد حامد وغيرهم.

وأضافت نبيلة عبيد:" أنا ركزت مع هؤلاء العظماء ونسيت حياتي الشخصية تمامًا، ومكنش في حاجة قدامي غير الفن، وكنت بمشي في الشوارع وألاقي اسمي مكتوب الثالث أقول لا هيبقى الثاني ولما بقى الثاني كنت بقول لا هيبقى لوحده، فأنا ضحيت كتير واديت كتير جدًا عشان اخلي اسمي زي ما هو دلوقتي".

وعبرت نبيلة عبيد عن مدى استيائها من تكرار فكرة ارتباط لقبها بنجمات أخريات في بعض البرامج، لافتة إلى أنها تحب وتحترم تمامًا النجمتين منى زكي وياسمين عبد العزيز وتتابع أعمالهما باستمرار، وأشادت باجتهادهما.