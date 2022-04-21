

انت الان تتابع خبر اتهام نيللي كريم بالإساءة للقرآن الكريم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في تصريحات صحفية للفنانة نيللي كريم تنفي إساءتها للقرآن الكريم في مسلسلها الرمضاني لعام ٢٠٢٢ " فاتن أمل حربي "، وأن الانتقادات التي جاءت لمسلسلها من رجال ضد المرأة وضد حقوق المرأة المشروعة لها.

واكدت الفنانة بأنه يوجد هجوم كبير من الرجال ضد البطلة التي تطالب بحقوق المرأة خوفاً منهم من أن هذا

العمل يقوم على توضيح الأمور للنساء وكيفية سريان الأمور في زمننا هذا.

وتابعت الفنانة نيللي كريم في حديثها حول وجود عدد كبير جدا من النساء اللواتي لم يأخذن حقوقهن في الحياة الواقعية، وفي مسلسل فاتن أمل حربي تقوم البطلة برفع قضية على القانون نفسه، وكان سؤالها هل الدين حرّم على النساء المطالبة بحقوقهن؟ مع التقدم الذي تعيشه جمهورية مصر؟.

كما اضافت الفنانة نيللي كريم بأن مسلسلها فاتن أمل حربي أصبح حديثا غير مرغوب فيه للرجال الذين يتعمدون قمع النساء وردعهن دائماً ولكنهم لم يجدوا أي حفرة ليتم الإيقاع بطاقم العمل والإنتاج سوى من ناحية الدين ونحن لا يمكن ان نقوم بالتجريح أو المساس بالدين.