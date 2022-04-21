

انت الان تتابع خبر فضيحة ثقيلة: فنان معروف يخون زوجته ويتزوج عرفيا من زميلته والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بخبر صادم للجمهور، فجّرالكاتب والصحفي التركي ​أونور كاي​ تصريحات من العيار الثقيل حول زواج النجم التركي ​قادير دوغلو​ بشكل سري من زميلته الممثلة التركية سيرا اريتورك بطلة مسلسل "وصفة الحب"، وانه كان سيطلّق نسليهان لكن عادت الأمور بينهما الى مجراها الطبيعي.

يذكر ان تارير صحافية انتشرت في وقت سابق حول انفصال نسليهان أتاغول عن زوجها قادير دوغلو بعد قصة حب وزواج لسنوات، بسبب الفيديو الحميمي الذي تم تداوله بشكل كبير لزوجها مع الممثلة الشابة سيرا أريترك.

ما تسبب بانزعاج كبير من قبل نسليهان، وتساءل الجميع عن ردة فعلها من هذا الوضع الحميمي لزوجها، ليأتي رد قادير أن الأمور طبيعية مع زوجته، وانها لم تتأثر بأي شيء، وعبر عن صدمته عندما تحول الفيديو إلى الأكثر حديثاً في تركيا مشيراً إلى أنه لم يتفقد الترند.

وبدورها نشرت ​نسليهان أتاغول نفي لهذا الانفصال بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت​ الفيديو الترويجي لمسلسل زوجها مع إرفاق حسابه وحساب سيرا مع وضع قلب حب.

كما أشارت تقارير صحافية أن نسليهان انسحبت من المسلسل حب اعمى رغم النجاح الكبير الذي حققه بسبب غيرة زوجها قادير من المشاهد الحميمية مع بوراك.

ومؤخرا عايدت ​نسليهان أتاغول​ زوجها قادير دوغلو بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورا عبر حسابها في انستغرام، وظهر الثنائي بوضعيات رومانسية على البحر، وتفاعل المتابعون معهما بشكل كبير الذين عايدوه وتمنو له أوقات سعيدة.