

انت الان تتابع خبر فنان معروف يكشف علاقته بروبي لن تصدق موقف زوجته من الفضيحة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج سابع سما على قناة النهار، كشف الممثل المصري ​شريف رمزي​، عن بعض تفاصيل قصة حبه مع الفنانة ​روبي​، وموقف زوجته من هذه العلاقة.

واعترف الفنان بالنهاية بحقيقة علاقته بروبي، على الرغم من تهربه من الحديث عن تفاصيلها العلاقة، وأوضح أن علاقته بروبي جيدة جدا، وعلى تواصل دائم، الا أنهما لم يلتقيا أو يتحدثا خلال الفترة الأخيرة، وقال شريف رمزي: "روبي حبيبتي طبعا حبيبتي، حبيبتي جدا جدا".

وأضاف شريف رمزي انه يحب روبي يحترمها جدا ويحب أعمالها، مؤكدا ان علاقتهما جيدة جدا، وأنه يعرفها منذ أيام عملها في فيلم سكوت هنصور مع المخرج يوسف شاهين، وعلاقتهما كانت بريئة، وكان سنهما وقتها صغيرا وفي مقتبل العمر، وحياتهما الفنية كانت في بداياتها.اما عن موقف زوجته الممثلة ريهام أيمن من علاقاته وصداقاته مع روبي، والفتيات، أكد شريف رمزي أنها تتقبل الأمر وليس لديها مشكلة، ولا تُظهر غيرتها عليه برغم أنها قد تغار داخليا ولكنها تبقى ترتدي قناع المرأة المتماسكة القوية، وكشف الفنان شريف رمزي، بعض كواليس حياته الشخصية، وعن منع زوجته ريهام أيمن من الظهور الإعلامي والتمثيل بعد ولادة أبنائهم، واشار إنه لا يمكنه فرض إرادته على أبنائه، واظهار صورهم على مواقع التواصل، ربما تكون عكس رغبتهم، وأشار الفنان انه لم يتفق مع زوجته ريهام ايمن على عدم تمثيلها، لكن هي ارادت الاهتمام باولادها