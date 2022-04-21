محمد رمضان برد ناري على إنتصار

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الرياض - احمد صلاح - رد الفنان المصري ​محمد رمضان​، على تصريحات الممثلة انتصار عنه حيث كتب محمد رمضان على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي منشوراً قال فيه "كنت بدور على شغل يا انتصار.. دلوقتي الشغل بيدور عليا.. الحمدلله".

ويعود هذا الرد عندما حلت ​إنتصار​ ضيفة في برنامج "العرافة" وتحدثت عن موقف مؤثر جمعها بالفنان محمد رمضان خلال بداياته الفنية وقالت إنها فوجئت قبل سنوات أثناء عملها في مسرح البالون مع الراحل إبراهيم نصر والمخرج محسن حلمي بشابين يشبهان تلاميذ المدارس يدخلان المسرح بحثا عن فرص، فاستأذنت لهما وقاما بأداء تقليد لأحمد زكي ومحمد سعد، وكان أحدهما محمد رمضان، وبعد أن صفقت لهما طلبت منهما الانصراف حتى لا تتعرض للوم المخرج، وبعد سنوات ذكرها بذلك الموقف أثناء حفل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي