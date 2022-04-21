الان تتابع خبر اليكم ..فنان يتعاطى المخدرات ويخفي مطلوباً للعدالة في منزله والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أخفى فنان أربعيني شاباً مطلوباً للعدالة في منزله لفترة أسبوعين، قبل أن يتم نقل الشاب إلى منطقة في محافظة البقاع اللبنانية، وتبين أن الفنان الذي غاب عن الأضواء منذ فترة، كان يكلف الشاب بعدد من المهمات الإنتقامية من زملائه، مقابل حصول الشاب على بدلات مالية، إلى جانب حمايته من رجال القانون، في حال تمت مطاردته

. هذا الفنان له حكايات لا تعد ولا تحصى مع أشخاص خارجين عن القانون، كونه مدمناً على تعاطي المخدرات، وهو يستخدمهم في عمليات شراء الممنوعات من التجار أو المروجين



