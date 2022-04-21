بدرية طلبة تكشف سبب رفضها العمل نهائيًا مع ريهام حجاج.. وما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن أسباب رفضها العمل نهائيا مع ريهام حجاج.

أوضحت بدرية طلبة، في حوارها مع أميرة بدر في برنامج وراء الشمس المذاع على قناة الشمس الفضائية، أنها ترفض العمل مع ريهام حجاج بسبب حبها لياسمين عبد العزيز: “ليس بسبب صداقتي مع ياسمين عبد العزيز ولكن بسبب حبي لها.

تابعت بدرية طلبة: “أنا أسير في حياتي بمبدأ هو أنا وابن عمي على الغريب، عندما أحبك لا أقبل أن يمس أي شخص شعرة منكِ”.

أوضحت بدرية طلبة أن نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز، لا تُقارن بغيرها من بنات جيلها لسبب بسيط، هو أنها تفتح شباك السينما بأفلامها، وهو أمر لا يحدث إلا معها.

أكملت بدرية طلبة: “نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز، تفتح شباك السينما وهذا لا يحدث إلا معها، عندما كنا نتعاون معاً، كانت تنظر ليه شزراً وتطلب مني أن ألقي إيفيهات، وتقول جرى إيه؟ ما تقولي”.

أردفت طلبة: “هذه الإنسانة تستحق أن أحبها أم لا؟ وأن أضعها داخل عيني أم لا؟ عندما كنت أخبرها أن هناك شخصاً لا يريدني أن أقول إيفيهات أو أن أتحدث كانت تصر على أن أقول وأتكلم”.

وعن ريهام حجاج والعمل معها، أكدّت بدرية طلبة أن لديها مشاكل مع عديد من الزملاء، بالإضافة إلى كون “الأنا” عندها عالية.

تابعت بدرية طلبة: “هناك بعض الأشخاص يحبون أن يمسكوا العصا من منتصفها” أي لا يتحدثون بالسوء ويقفون على الحياد، بينما شددت بدرية طلبة أن هذا ليس موقفها.

أكملت بدرية طلبة: “لو ذهبت للعمل مع ريهام حجاج ستجعلني درجة عاشرة، بينما أنا مع ياسمين عبد العزيز درجة أولى، تُعلي مني وتدفعني لأخذ مساحة جيدة.

أكدت بدرية طلبة أن ياسمين عبد العزيز تعطيها مساحتها الخاصة، وتزيد في دورها بتركها تقول ما تشاء، قائلة: “أجمد إيفيهاتي وأجمل إيفيهاتي كانت مع ياسمين عبد العزيز”.

وقالت بدرية طلبة أنها قد سبق لها التعامل بالفعل مع ريهام حجاج، وأنها لم تكتف بالسمع فقط عن مشكلاتها مع زملائها.

وأوضحت بدرية طلبة أن الأنانية ظاهرة على ريهام حجاج، ولا تحتاج لخبرة زيادة لاكتشاف هذا الأمر.

فاجأت بدرية طلبة، من الأخبار المتداولة عن اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد بعد عمله مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن المعروض خلال الموسم الرمضاني 2022.

وأكدت بدرية طلبة أنها لا تعلم أي شيء عمّا قاله عبد الحميد، معلناً اعتزاله خلال الأيام الماضية، وكيف ربط البعض بين هذا الاعتزال وبين العمل مع حجاج.

تابعت بدرية طلبة: “هو هيعتزل؟ يا عيني الرجل كان في حاله، وتطلبين مني الذهاب للعمل معها؟ أين أذهب؟ الحمد لله على نعمة ياسمين عبدالعزيز، بإعلان الله أكبر ربنا يحميها ويحفظها نمبر وان”.

بدرية طلبة: أنا لا أجامل ياسمين عبد العزيز

أكدت بدرية طلبة، أن ياسمين عبدالعزيز تستحق كل الكلام الذي قالته عنها، لافتة إلى أن أي شخص سيتهمها بنفاق ياسمين عبد العزيز أو مجاملتها هو شخص مخطئ”.

تابعت: “كثيرون سيتهمونني بالتطبيل لياسمين عبد العزيز، أطبل؟ جاتكم خيبة! أنا لا ألاحق على الأعمال المعروضة عليّ”.

أكملت بدرية طلبة: “ياسمين عبد العزيز قبل أن تُمسك الورق لأي عمل جديد، تسألهم فين دور بدرية”؟

بدرية طلبة: ريهام حجاج تريد نفسها فقط

أوضحت بدرية طلبة، أن الشكوى المستمرة من ريهام حجاج، هي رغبتها في أن تظهر هي فقط دون زملائها، وهو أمر خطير يجعل أموالها في إنتاج المسلسل تسقط على الأرض.

تابعت: “نعمل مع نجوم كبار مثل ياسمين عبد العزيز ومحمد رمضان وأحمد مكي، ويتركونا نتكلم ويتركوا لكل زميل مساحته”.

أضافت بدرية طلبة: “من المفترض أن تترك ريهام حجاج مساحة للزميل الذي يقف أمامها، هذا سيساعدها، بدلا من أن كل مرة أموالها تذهب مع الريح، هي النجومية بالعافية؟ الفلوس لا تصنع نجما ولكن حب الناس هو من يصنع النجومية”.

وأكدت بدرية طلبة أن دور مربوحة الذي تقدمه الفنانة رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي 6، هو ما ساعدها لتصبح نجمة، وهذا أمر ليس بغريب على أحمد مكي: “مكي بيعلي الفنان الذي يعمل معه، مش غريبة عليه”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصدرت الترند خلال شهر رمضان الجاري، بإعلانها لصالح إحدى شركات الاتصالات مع الفنان كريم محمود عبد العزيز.