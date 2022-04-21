أول تعليق من شام الذهبي على أنباء انفصال أصالة عن زوجها

ابو ظبي - احمد الجزار - حسمت شام الذهبي الجدل حول انفصال والدتها، الفنانة أصالة عن زوجها الشاعر فائق حسن، مشيرة إلى أن كل الأقاويل التي تتردد في الساعات الأخيرة من صباح اليوم، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وقالت شام الذهبي فقًا لـ القاهرة 24: انفصال والدتي عن زوجها فائق حسن غير صحيح، مؤكدة أن هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة، مطالبة الجميع بالكف عن إطلاق مثل هذه الشائعات.

ومؤخرًا تغزل الشاعر العراقي فائق حسن في زوجته السورية أصالة، من خلال توجيه بعض الكلمات الرومانسية، التي عبر من خلالها عن حبه الكبير لها، وطالب الكبير بالدعاء لهما أن يوفقهما الله في زيجاتهما.

ونشر فائق حسن صورة له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليها قائلًا: ابتسمي لي فأنا هنا كي تبتسمي.. وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت، ومن روحك تشكلت.

وتابع فائق حسن: يا كل أسبابي للسعادة كم أتمنى أن تتحول الكلمات لمشاهد، كي تعرفي من خلالها الجمال الذي أمامي، وكيف أنا أراك وأشعرك، وأتنفسك ابتسمي لي فقط، ابتسمي جوزتي.

ودائمًا تتغزل أصالة في زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، من خلال أن توجه له العديد من الرسائل الرومانسية، التي تعرب له منها عن حبها الكبير له.