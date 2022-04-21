المشدد 10 سنوات لـ علاء حسانين و5 أعوام لـ حسن راتب في قضية الآثار الكبرى

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية صراخ وبكاء المتهمين في قضية الآثار الكبرى عقب إصدار الحكم عليهم، وصرخ علاء حسانين من قفص اتهامه قائلا: “احنا في رمضان”.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات على نائب الجن والعفاريت علاء حسانين والسجن 5 سنوات على رجل الأعمال حسن راتب وتغريمه مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين – لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى – أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.