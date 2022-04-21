لديها سجل جنائي.. القبض على السيدة المعتدية على فتيات المترو بسبب ملابسهن

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا صحفيا منذ قليل، كشفت فيه التفاصيل الخاصة بواقعة تعدي سيدة على 3 فتيات داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي: بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم نشره على أحد المواقع الإخبارية، ويتضمن تعدي إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلي المترو؛ لاعتراضها على ملابسهما؛ تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل- لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وأضافت الوزارة: وبالفحص، وبمواجهة تلك السيدة؛ أقرت بتوبيخ الفتاتين، خلال نصح إحداهما بارتداء ملابسها بطريقة محتشمة.. واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة المترو، مساء أمس الأربعاء، من محل سكنها في المعادي؛ لتعديها على 3 فتيات داخل إحدى عربات السيدات بمترو الأنفاق، اعتراضا على الملابس التي ترتديها إحداهن، والتي وصفتها تلك السيدة بـ الفاضحة.

القبض على سيدة المترو

وبين فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة، تعتدي بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق اعتراضا على الملابس التي ترتديها الفتاة.

وقالت السيدة المتهمة، إنها كانت عائدة إلى منزلها في منطقة المعادي، واستقلت المترو من محطة السادات، وحينما دخلت عربة المترو؛ وجدت الفتيات الثلاث يرتدين ملابس خادشة وخليعة، فحاولت نصحهن؛ انطلاقا من مبدأ أنهن مثل بناتها.

وأوضحت سيدة المترو: في البداية، وجهت حديثها لإحدى الفتيات؛ على اعتبار أنها مثل ابنتها، لترد الفتاة عليها: أنا مايشرفنيش إنك تبقي أمي؛ فاحتدم الخلاف، ووقعت مشادة كلامية بينهما، ولم تتطور إلى التشاجر بالأيدي.