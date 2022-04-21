بالفيديو.. دينا الشربينى: عمرو دياب رجل عظيم وبحبه جدا

حلت الفنانة دينا الشربينى ضيفة على برنامج “حبر سرى” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”.

وردت دينا الشربيني على سبب نفى عمرو دياب بعد الانفصال أن أغنية برج الحوت لها، قائلة: “أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لا”.

وأضافت دينا الشربينى: "عمرو دياب راجل عظيم بحبه جدا".

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها لا تهتم بتصدر الترند وتؤمن بأن الترند ليس مقياسًا للنجاح، قائلة: "مش بيفرق معايا الترند وهو بيفرق مع ناس تانية ولكن هو مش مقياس النجاح، والترند هوس، وحد قالي من اللي ماسكين ليا السوشيال ميديا إن فى ناس بتدفع فلوس عشان تتشتم وتطلع ترند".

وعبرت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، عن استغرابها فكرة البحث عن الترند بهذه الطرق الغريبة، مضيفة: "حاجة غريبة إنك تدفع فلوس عشان تشتري كذبة وتطلع ترند"، مؤكدة أنها لم تلجأ خلال مشوارها إلى الواسطة.

وأشارت الفنانة دينا الشربيني، إلى أنها لا تدعم الزواج القائم على فكرة المال فقط دون حب، قائلة: "الست اللي تتجوز من غير حب عشان الفلوس ست مش ذكية، لأن الفلوس ساعات بتبوظ وده مش معناه إن الفلوس مش مهمة ولكن الحب أحلى حاجة".