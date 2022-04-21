شاهد.. خالد النبوي ونور يخطفان الأنظار من كواليس راجعين يا هوى

نشر الفنان نور خالد النبوي، صورا جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهر نور خالد النبوي في الصور مع والده الفنان خالد النبوي من كواليس تصوير مسلسل “راجعين يا هوى” مما نال إعجاب متابعيه. و علق نور النبوي علي الصورة قائلا: "الله يا بلدنا الله ".

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