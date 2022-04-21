بالفيديو.. نوال الزغبي تكشف حقيقة ارتباطها بوائل كفوري

كشفت الفنانة اللبنانية الشهيرة نوال الزغبي، طبيعة العلاقة التي تجمعها بمواطنها وزميلها وائل كفوري، مؤكدة أن علاقتهما ”لم تتعد الصداقة“، نافية وجود أي ارتباط عاطفي سابق أو حالي يجمع بينهما.

وقالت نوال الزغبي في لقاء متلفز إنه وعقب مشاركتهما منذ أعوام في ”دويتو“ أغنية ”مين حبيبي أنا“ وتتردد الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما وصلت للزواج.

وأضافت ”الناس ظنوا بوجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري، وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه ولكن أعتز به كصديق وفنان لبناني“، مشيرة إلى أن من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات ”حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل“.

وخلال اللقاء كشفت، الفنانة اللبنانية الزغبي، عن سبب انفصالها خلال زواجها الوحيد، قائلة إنها ”تزوجت مرة واحدة فقط وحينها كانت صغيرة في عمر 18 عاما“، واصفة تلك التجربة بـ”الفاشلة“ باعتبارها وصلت في نهايتها للانفصال.

وأضافت الزغبي، أن زواجها في سن مبكرة حمّلها مسؤولية كبيرة لم تستطع حينها تحملها، مشيرة إلى أن المسؤولية الكبيرة لم تسقط عقب الطلاق بعدما تحملت مسؤولية تربية أبنائها حتى كبروا وتحملوا مسؤولياتهم، وبدأت تشعر بالراحة وتعيش حياة العزوبية التي كانت تأمل بها“.

وحول فكرة قبولها الزواج من جديد، أشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها ”ترفض في الوقت الحالي الزواج، لأنها لا تريد الارتباط بشخص يقيدها“.

وأوضحت الفنانة اللبنانية أنه ”بقدر أهمية وجود الرجل في حياة المرأة إلا أن نجومية الفنانة مع الرجل الشرقي تبقى مشكلة، وحينها تأتي الغيرة والمشاكل الزوجية، لذلك لا أفضل أن أكون في هذه الخانة حاليا“.

وتطرق حديث نوال الزغبي خلال اللقاء حول خضوعها لعمليات تجميل من قبل، مشيرة إلى أنها ”ندمت على إجراء تلك العمليات، لأنها لم تكن بحاجة إليها، مؤكدة أنه كان من الضروري أن تحافظ على جمالها كما هو“.

وقالت ”الست الجميلة بتكون طماعة في جمال أكتر، وهذا ليس صحيحا، أنا لو مش فنانة كنت أحافظ على جمالي وصحتي ورشاقتي، لكن في أوقات بيحصل أمور في الحياة بتعاكسك، إنك بتكونى عاوزة تحافظى على جمالك أكثر ولكن يحدث العكس“.